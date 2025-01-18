1月18日 常年期第一周星期六 基督徒合一祈祷周（1月18至25日）

希伯来书 4:12-16 圣咏 19[18]:8,9,10,15 马尔谷福音 2:13-17

希伯来书的作者指出「天主的话比双刃剑还锐利」，锐利的程度可见诸今天选读的福音：「我不是来召义人，而是召罪人。」当人自以为义，正在顾盼自豪，对犯错的、卑贱的人避之则吉时，耶稣告诉我们，那些人才是他最关心的。耶稣那句直穿灵魂的话，让我们认清自己的缺失。扪心自问，我们都带罪在身。如果是真义人的话，应该也会像耶稣那样，对罪人是怜悯、接纳，帮助他们改过，而不是加以标签、排斥、疏远。

很多时我们还会面对道德上的两难：原谅罪人会不会变成姑息、纵容，甚或诱使更多人犯罪？又或者，我们会在传统的报应观念驱使下，乐于见到罪人受到惩罚。须知道，应该受到惩罚、受到打击的是罪，而不是人。如果我们能够帮助罪人脱离罪恶，接受天主的义德，罪人也会成为义人；被耶稣召叫的肋未，就是个好例子。这工作固然不容易，但值得我们全力以赴。

上主，我愿怀著依恃之心，以获得仁慈，寻到恩宠，给罪人作及时的扶助。

内容来源取自《和平月刊》

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