1月8日 主显节后 星期三

若望一书 4:11-18 圣咏 72[71]:1-2,10-11,12-13 马尔谷福音 6:45-52

圣若望明白到天主的爱可以在我们内达至圆满。这不是指我们在这个世界上爱天主，已经爱到圆满无缺。他的意思是天主对我们所怀的爱，可以在我们效法耶稣的过程中，达到祂要爱、要圣化我们的目的。若望一书以非常简单的文字，向我们提出灵修生活的崇高理想。

在最后晚餐中，耶稣好像在宣布一个比旧约十诫更高的理想：祂叫我们彼此相爱，如同祂爱了我们一样。这更高的理想，没有削弱十诫的重要性，反包含十诫本身及十诫对我们的要求。若望一书的第一、二章，提醒我们必须要守诫命。在今天读到的第四章里，若望超越了这个守诫命的层次，给我们更深入地讲论天主对我们所怀的爱，提醒我们「天主是爱」。

主耶稣基督，求祢以祢圣神的光照，引导我们更深入体味祢的新诫命，好让我们能够真正地彼此相爱，如同祢爱了我们一样。

内容来源取自《和平月刊》

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