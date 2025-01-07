1月7日 主显节后 星期二

若望一书 4:7-10 圣咏 72[71]:1-2,3-4,7-8 马尔谷福音 6:34-44

旷野或荒野在圣经里，是人与天主相遇的地方。在相遇中，天主明白了人的需要，使有限的五饼二鱼，成了吃饱逾五千人的食物，且有剩余。奇迹需要人的配合，今天福音说是宗徒提供饼和鱼，若望福音则记载是一个小孩提供自己的饼和鱼（若6:9）。不管是谁，这需要人的配合，如果没有人的配合，也不会发生甚么奇迹。不管自身多渺小，都能以一颗开放慷慨的心，参与到天主的救恩奥迹里面。

耶稣具有与天主同等的地位，但祂没有「把持不舍，却使自己空虚」，成为血肉，进入到人类历史文化的长河，成为我们当中的一员，与我们一同生活（参斐2:6-8），成为人类真正的生命食粮 — 道路、真理和生命。藉著祂，偕同祂，并在祂内，我们才可以获得生命真正的饱饫，完全地活出天主子女的身分。

耶稣基督，愿我们能怀有祢所怀有的心情，能以祢的目光去看，以祢的心去体验这个世界和身边的人。

内容来源取自《和平月刊》

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