1月2日 圣诞期平日 星期四 圣巴西略及圣额我略．纳齐安 （主教、圣师）

若望一书 2:22-28 圣咏 98[97]:1,2-3,3-4 若望福音 1:19-28

若翰的出现一定很奇怪。这种怪异，在当时的社会引起了一些不安和混乱。「你是谁？」— 这不但是犹太宗教当局要问的，也是很多普通人感到好奇的。若翰没有遮掩，说明了自己的身分和使命。然而，他的回答并未满足询问的人。因为，他们无法理解；或者，更好说，他们只从表面以及自己的角度问，而不能理解若翰所言所行的理由。若翰并未趁机为自己赚得声誉，去迎合人们的好奇和期待。他的怪异是对自我真实认知的谦卑和率真。若翰作为耶稣先驱的使命，确实伟大，但这是我们后人在信仰基础上的认同。

或许，我被邀请进入福音的场景中，看看我对若翰这「怪人」的反应。也或许，天主邀请我，在我现实的生活中，反思我对自我的认知 — 我的生命、身分、使命。我只愿看到自己想看到的，还是正视天主所给我生命本身的一切，不管看上去有多「怪异」。毕竟，圣诞期所庆祝的道成肉身的奥迹，就是一件天下间最「怪异」之事。

请众向上主歌唱新歌，因为祂行了奇事。

内容来源取自《和平月刊》

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