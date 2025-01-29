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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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1月29日 乙巳年农历新春

创世纪　1:27-31 圣咏　100[99]:2,3,4,5 若望福音　1:1-12

「凡接受他的，他给他们，即给那些信他名字的人权能，好成为天主的子女」（若1:12）。际此农历年初一，新一年的开始，谨让我们一同默想盘古初开，天主创造的奇迹。天主藉著圣言，照自己的肖像和模样，造了人，并加以祝福和救赎。目的是使人成为祂的子女，分享祂的爱。

「在他内有生命，这生命是人的光。光在黑暗中照耀，黑暗决不能胜过他」（若1:4-5）。在基督内有生命，这生命就是人的光。人若离开了这光，便在黑暗中，远离了天主。天主邀请我们成为祂的子女，活在祂内，在光中行走。从此，我们有了希望，不再活在黑暗及死亡的枷锁，却有能力活出天主的肖像和模样，在光明及充满希望的爱中生活。

圣咏第一百首正好提醒我们，应兴高彩烈地以感恩的心情回应上主，感谢祂、明认祂及赞美祂的良善宽仁，慈爱忠信。

天主，我们感谢祢！祢邀请我们成为祢的子女，分享祢的生命。求祢在这新的一年，不断提醒我们，在祢内有生命，有希望；并兴高彩烈地把这个喜讯活现出来。

内容来源取自《和平月刊》

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2025 January 29, 06:45
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