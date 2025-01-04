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2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 2024.05.25 Chinese daily reading. Parola di Dio quotidiana in cinese. Meditazione quotidiana in cinese. 
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1月4日 圣诞期平日星期六

若望一书　3:7-10 圣咏　98[97]:1,7-8,9 若望福音　1:35-42

耶稣问若翰的两个门徒：「你们找什么？」这个问题也同样是在询问我们。很多时候我们忙忙碌碌，却不清楚究竟在找甚么。我们在世俗中，甚至在教会中，找寻可以增加自我价值的事物 — 地位、名声、成就、金钱、外在的虔诚 — 却常常失望而回。这些东西一开始可能很吸引人，但很快会让人失去兴趣。人只有在找到耶稣后，才会找到满足感，才会更加认识自己内在真实的渴望，才会邀请人来认识这位默西亚。若翰认出了「天主的羔羊」，便清楚自己身为先驱的使命，也让自己的门徒去跟随耶稣。他的两位门徒，安德肋和若望，在与耶稣相遇之后，也欣然引导他人到耶稣跟前。这都是随从内心的渴望，仔细找寻的果实。他们找到了自己所找寻的，找到了默西亚，找到了自己。

当我们找到了自己与天主和与万物的正确生命秩序之后，就学会取舍，就会行正义的事，远离魔鬼的伎俩和罪恶的行为，就会以我们的实际行动，引人认识和走向天主。

主耶稣，请使我们找到祢，并能更深入地认识祢，更热切地爱慕祢，更紧密地跟随祢。

内容来源取自《和平月刊》

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2025 January 04, 09:38
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