1月3日 圣诞期平日 星期五

若望一书 2:29-3:6 圣咏 98[97]:1,3-4,5-6 若望福音 1:29-34

在天主前没有不能的事（路1:37）。所以，祂派遣自己的独生子来到世界上，与人同居共处，绝对可能。今天的福音说，当若翰洗者履行他的使命，给人施行水的洗礼时，他认出耶稣，宣认「他就是天主子」。为若翰来说，这经验一定非常震撼。为任何一个人来说，能突然认出耶稣，这经验也必定同样非常震撼，毕生难忘。

既然认出耶稣，就不能依然故我。既然知道自己是天主的子女，就得要做个孝顺仔女，照祂的吩咐去说话行事。只有罪，或做天主不喜悦的事，才会使人离开天主。天主是那么的深爱著我们，使我们得称为祂的子女，何解我们还要犯罪离开祂呢？但尽管我们还是犯了罪，若望再安慰、鼓励我们：天主派遣祂的圣子来洗净我们的罪污。

我们要懂得欣赏「父给我们何等的爱情」（若一3:1）！靠著祂无条件的大爱，我们可以永远信任这位慈父。就这样，慢慢地养成随时随地，事无大小，都进到祂跟前，与祂倾谈。

父啊！教我们懂得欣赏祢赐给我们的，是何等的爱情。

内容来源取自《和平月刊》

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