克拉耶夫斯基枢机在意大利南部为女生宿舍举行启用仪式

教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机在意大利莱切省为接待人口贩卖和暴力受害者的女生宿舍举行启用仪式。

（梵蒂冈新闻网）“爱德工作总是如风的脚步，永不停止”。意大利莱切省梅利萨诺玫瑰经圣母堂本堂神父斯特凡内利（Oronzo Stefanelli）用此图像来解释决定为人口贩卖和暴力的女性受害者提供一个场所的原因，也就是让她们可以在那里有一个家。

该堂区翻新了一栋搁置不用的建筑物，并于2023年5月开设为“圣若瑟爱德之家”，然后堂区团体决定做出更多，将该建筑物的二楼改装成了4间带有浴室的房间。这项工作得以实现，要归功于教区基金、意大利主教团千分之八基金和梅利萨诺的许多捐助者的支持。斯特凡内利神父指出，“这只是沧海一粟。我们希望这能有助于减少一些单身女性可能面临的危险：比如剥削、社会排斥及后续的脱序行径”。

元月29日，为宿舍举行启用仪式前，教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机与纳尔多-加利波利的主教菲洛格拉纳（Fernando Filograna）在梅利萨诺玫瑰经圣母堂举行了弥撒圣祭，并降福了这栋委托给堂区明爱会人员管理的建筑物。

除了女生宿舍，“圣若瑟爱德之家”也致力关注当地未成年人的教育，预防辍学，并在义工的帮助下，能更好地使用地方文化资源。教区的工作不止于此，也努力在那些推动社会、劳动和文化的地方协会之间建立网络。

斯特凡内利神父说，新冠疫情后萌生了一股动力，它敦促我们寻找一个实际空间来落实、活出和见证福音的爱德。该堂区所在的区域不仅有当地的人，也有很多逃离战争和暴力的非欧盟公民，他们都会来敲教会的门。神父最后提醒说，不要将贫困视为问题，而要视为可开发的资源。

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