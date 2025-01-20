皮扎巴拉枢机呼吁恢复圣地朝圣

耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机和圣地守护人巴顿神父邀请朝圣者回到圣地：这是巩固信德和帮助当地基督徒的方法。

（梵蒂冈新闻网）耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）枢机和圣地守护人巴顿（Francesco Patton）神父元月18日在圣墓大殿前的小广场向普世教会发出呼吁。有鉴于加沙隔天19日就要停火，神长们吁请尽快恢复朝圣活动。

禧年的朝圣者

巴顿神父解释道，他们的呼吁是要「邀请大家回到这片土地，与15个月以来因冲突而无法与普世教会联系并忍受经济后果的基督徒相遇。这里有成千上万的基督徒主要靠接待朝圣者的观光收入维生，尤其是在白冷地区」。

再者，恰逢禧年，圣地的三大朝圣地，即耶路撒冷、纳匝肋和白冷城都推出禧年行程。巴顿神父表示，「因此，透过耶稣降生成人、受难和复活的地点，我们巩固信德。我们的基督徒感到很需要跟你们朝圣者们一起参与这个再次坚固自身信仰的过程」。

教会已经准备好了

巴顿神父指出，圣地的多个接待机构已经准备好在接下来几周重新开放，「迎接那些愿意和我们一起共度四旬期和复活节的人」。今年的复活节格外重要，不只为了禧年的缘故，也是因为基督信仰各派别今年将在同一天庆祝复活节。

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