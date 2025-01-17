圣地主教对加沙停火表示欢迎：冲突要从根源解决

中东地区天主教教长在一份声明中对宣布加沙停火的消息表示欢迎，并向国际社会发出呼吁：应当「为战后」分辨出「清晰且公正的愿景」，因为只有处理好冲突的「根本原因」，才能达成「真正且持久的和平」。

（梵蒂冈新闻网）经历了长达467天的地狱，以及4.6万人死亡的惨况，但愿停火能立即带来「宁静与宽慰」，并成为「暴力结束的记号」。圣地天主教主教们如此盼望，却也意识到「战争的结束并不意味著冲突的终止」。如果没有「以严肃且可靠的方式处理好冲突根源的深层问题」，冲突就永远无法结束。神长们在一份共同声明中对加沙停火的消息表示「欢迎」。停火的目的在于「终止敌对、归还以色列人质，并且释放巴勒斯坦俘虏」。

新的和平意愿

然而，主教们表明，「唯有公正地解决这个冗长冲突的根本原因，才能达成真正且持久的和平」。对于圣地的教长来说，这要启动「漫长的进程」，展现出「愿意彼此承认对方的苦难」，推广「一种促进信赖的教育，从而克服对他人的恐惧，不再把暴力当成一种政治手段并使之合理化」。

重建生活

神长们祝愿，停火能成为「进程的第一步，在圣地所有居民之间推动治愈和团结」。这有助于加沙人民得到安慰和援助，以「重建各自的生活，怀著希望展望未来」。主教们也迫切期待朝圣者回到神圣之地，那里应当是「祈祷及和平的地方」。尽管我们遭受苦难，却依然对未来「抱持著坚不可摧的希望」。希望是禧年的关键词，神长们在停火这个事件上辨认出记号，「它提醒我们天主的忠信」。

「清晰且公正」的政治愿景

主教们最后在声明的结尾处呼吁政治领导人和国际社会「为战后」发展出「清晰且公正的愿景」，在「人人享有尊严、安全和自由」的基础上建设未来，以此作为「真正且持久和平的前提」。

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