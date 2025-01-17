搜索

搜索

搜索

简中简体中文
Palestinians mourn their dead at Deir Al Balah hospital after Israeli airstrike in central Gaza Palestinians mourn their dead at Deir Al Balah hospital after Israeli airstrike in central Gaza  (ANSA)
教会
繁體

圣地主教对加沙停火表示欢迎：冲突要从根源解决

中东地区天主教教长在一份声明中对宣布加沙停火的消息表示欢迎，并向国际社会发出呼吁：应当「为战后」分辨出「清晰且公正的愿景」，因为只有处理好冲突的「根本原因」，才能达成「真正且持久的和平」。

（梵蒂冈新闻网）经历了长达467天的地狱，以及4.6万人死亡的惨况，但愿停火能立即带来「宁静与宽慰」，并成为「暴力结束的记号」。圣地天主教主教们如此盼望，却也意识到「战争的结束并不意味著冲突的终止」。如果没有「以严肃且可靠的方式处理好冲突根源的深层问题」，冲突就永远无法结束。神长们在一份共同声明中对加沙停火的消息表示「欢迎」。停火的目的在于「终止敌对、归还以色列人质，并且释放巴勒斯坦俘虏」。

新的和平意愿

然而，主教们表明，「唯有公正地解决这个冗长冲突的根本原因，才能达成真正且持久的和平」。对于圣地的教长来说，这要启动「漫长的进程」，展现出「愿意彼此承认对方的苦难」，推广「一种促进信赖的教育，从而克服对他人的恐惧，不再把暴力当成一种政治手段并使之合理化」。

重建生活

神长们祝愿，停火能成为「进程的第一步，在圣地所有居民之间推动治愈和团结」。这有助于加沙人民得到安慰和援助，以「重建各自的生活，怀著希望展望未来」。主教们也迫切期待朝圣者回到神圣之地，那里应当是「祈祷及和平的地方」。尽管我们遭受苦难，却依然对未来「抱持著坚不可摧的希望」。希望是禧年的关键词，神长们在停火这个事件上辨认出记号，「它提醒我们天主的忠信」。

「清晰且公正」的政治愿景

主教们最后在声明的结尾处呼吁政治领导人和国际社会「为战后」发展出「清晰且公正的愿景」，在「人人享有尊严、安全和自由」的基础上建设未来，以此作为「真正且持久和平的前提」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 January 17, 09:42
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
三钟经
三钟经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献