在萨尔瓦多照顾孩童的“卡罗琳娜”儿童福利中心

无玷玛利亚方济各修会的修女们为萨尔瓦多的德尔加多市镇100多名儿童提供免费食物、教育和照顾服务，她们以小修女会的身份在最需要帮助的环境中提供服务。

洛佩斯（Yamile Adriana López Rodríguez）

25年来，无玷玛利亚方济各女修会的“卡罗琳娜”儿童福利中心一直通过提供教育、照顾和食物，来帮助萨尔瓦多的德尔加多市镇的儿童。该地区在首都萨尔瓦多的郊区，长期受到贫困和不安全的影响。

萨尔瓦多经历了一段暴力时期，就连儿童也深受其后果影响。该国是拉丁美洲凶杀率最高的国家之一，这与数十年前的武装冲突有关。

在这种背景下，无玷玛利亚方济各女修会于1998年成立了“卡罗琳娜”儿童福利中心，该中心以修女会创始人真福布拉德（María Caridad Brader）修女的名字命名。这个项目是德尔加多市镇圣母升天堂的一个项目，其主要目标是与因经济状况无法照顾自己子女的父母合作。

负责福利中心会计工作的查孔（Brenda Chacón）修女也在堂区开展牧灵活动。她解释道，“这项服务是完全免费的。这对他们来说是再好不过的事情，尤其是我们拥有的粮食计划”。修女接著指出，“儿童进入中心的程序非常简单，只需要他们符合年龄要求就可以了。如果他们是来自贫困地区，就会更容易进入中心，同时也会考虑他们的经济状况，以特别帮助有需要的家庭，因为这是办托儿所的目的”。

推动妇女的地位

目前，每天从早上7点到下午4点半，105名1岁到7岁到儿童会在儿童中心会得到教育者、老师和查孔修女及其她修女的照顾。

无玷玛利亚方济各修女会的修女们忠于其创始人的精神遗产，她们藉著这项属于修会的社会牧灵和教育工作，支持妇女的权益。其工作涵盖了工作空间、管理国家的培训班，以及推动单亲母亲参与社会使命的举措。

查孔修女指出，“目前，我们的设施已得到改善，我们很高兴能为我们的儿童提供一个安全、适当的场所，以及娱乐和学习的空间，让他们拥有最好的生活环境”。修女感谢像拉丁美洲社区援助基金会和修会财务管理处等单位作出的极宝贵的贡献，它们为儿童福利中心提供了财政上的援助。

一切都是为了儿童的幸福

在25年中，2500多名儿童从“卡罗琳娜”儿童福利中心的服务中受益，这项工作对无玷玛利亚方济各女修会来说，再辛苦也值得，因为它给予那些每天为了改变自己的现状而努力的人们希望。她们明确指出，为儿童工作是值得尽一切努力和奉献的选择，因为这也是修会创始人所教导的。她在孩童时就经历了失去父亲的痛苦。

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