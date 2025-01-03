圣座驻叙大使：希望的口子已打开，现在和平意味著发展

叙利亚新领导人乔拉尼与基督信仰几名圣职人员举行会晤。圣座驻叙利亚大使泽纳里枢机向本新闻网表示：这是三周前「想像不到」的事。

（梵蒂冈新闻网）叙利亚当前实质领导人乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）与基督信仰几名圣职人员于12月31日在大马士革举行会晤。隔天，圣座驻该国大使泽纳里（Mario Zenari）枢机接受本新闻网采访，谈论这场会议和局势演变。

泽纳里枢机首先指出：「直到三周前，这还是叙利亚历史上想像不到的事。我听到了一些见证，与会的主教和司铎怀著对叙利亚未来的希望走出会场。乔拉尼承诺，叙利亚将属于所有的人，它将是个兼容并蓄的叙利亚，他在会议结束时祝贺大家圣诞快乐、新年平安。」

有鉴于宗教领袖几乎要从全国各地奔赴首都开会，从阿勒颇赶来的与会者稍微迟到，但乔拉尼愿意等所有的人都到齐。泽纳里枢机表示，「这是一件特别的事，让人有美好的期待」。

此前的一周，泽纳里枢机会见了叙利亚新的外交部长。枢机说：「我也是外交使团团长，他希望与我见面。在领导人的层级，我必须说，我们了解彼此的某些基本原则和价值观。当然，之后还要观察事实，看看这些话是否落到实处。」

无论如何，在最近这几场当局与基督徒的会议中，「全体主教都表现出一定的乐观态度。然而，有些基督徒依然很害怕，尤其是在一开始的时候。很多人想要马上离开叙利亚。」

这位圣座大使说：「我立刻告诉基督徒：你们不要害怕，要留下来。这不是离开叙利亚的时候，而是回家的时机，对于离乡背井的基督徒也不例外，因为我们必须站在第一线。」「我们必须重新建设新的叙利亚，提出捍卫人权、自由并尊重每一个人的价值观」。

枢机回忆道，先前在叙利亚很多人失去了对未来的愿景。「突然，这被埋在心底的希望以完全意想不到的方式略微重新出现，打开了口子。它不像圣伯多禄大殿的希望大门那样完全敞开，却有了一个口子。」

最后，枢机大力呼吁国际社会为和平努力。他说：「对叙利亚来说，和平非常非常脆弱。⋯⋯和平是天主的恩典，我们建设不了，可是圣保禄六世教宗说过：和平的名字是发展。叙利亚饱受摧残，经济崩毁，基础建设损坏，半数的医院无法运作，学校遭到破坏，百姓饥肠辘辘，缺乏电力。如果我们想要在叙利亚实现和平，我们就必须确保发展。和平的新名字是发展，好能帮助叙利亚站起来，靠自己的双脚前行。」

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