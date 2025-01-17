皮扎巴拉枢机谈加沙停火：当务之急是把援助送到百姓手中

耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机接受本新闻网采访，谈论以色列与哈玛斯的停火：此刻的重点是要立即翻开新篇章，著手处理严重至极的人道主义处境。

（梵蒂冈新闻网）「我们大家都很高兴。加沙百姓仍难以置信。」耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机接受本新闻网的电话采访，谈论以色列与哈玛斯之间的停火。枢机强调：「此刻绝对需要这个转折。现在的重点是要立即应对重大的紧急危难：粮食、卫生和学校。我们当然知道和平的道路会很长。」

枢机解释道：「众所周知，局势还非常脆弱，仍有一些张力存在，但无论如何这是我们所需的必要转折。但愿这会是第一步，而且现在就能开启局面，通往新的愿景，并借由谈判来解决冲突。」关于停火协议，枢机指出，这份协议就是几个月前的那一份。「我相信，现在能达成协议，或许是因为在人和国际政治方面的条件达致成熟。」

谈到加沙圣家堂的现况，皮扎巴拉枢机说，「我们持续保持联络。我们加沙团体的人们自然高兴欢喜，但他们还是不相信！不过，一想到会有停火并能翻开新篇章，就能在此刻带来重获自由的感觉。圣家堂将在这个阶段全力以赴，与其他组织一起努力竭尽所能进行协调，将援助物资尽可能送到更多的人手中：帮助并支持所有的人是首要之务，尤其是在婴幼儿及孩童方面」。

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