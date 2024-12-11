美国主教向拜登总统发出呼吁：愿被判死刑的人得救

美国主教团响应教宗8日在三钟经祈祷活动中发出的呼吁，愿被判死刑的人得救。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月8日在三钟经祈祷活动中吁请聚集在圣伯多禄广场上的信众为“美国被判死刑的服刑人祈祷”，并向上主恳求恩宠“救他们免于死亡”。美国主教团响应教宗的邀请，呼吁该国所有的天主教徒，要求即将卸任的总统拜登把目前联邦监狱中40位被判死刑的服刑人减刑。

几天前，美国天主教动员网（Cmn）要求将联邦监狱中服死刑的人减刑。该机构是一个全国性的天主教组织，在美国致力推动废除死刑。美国50个州中38个有死刑法，目前在监狱中服死刑的有42人。主教们在网站上提供了一张与总统联系的表格，并在网站上写道，“拜登总统有一个推动人性尊严的非凡机会，将联邦法律中的死刑改为监禁，挽救目前被囚在监狱中死刑区的40人的性命”。

美国主教们提到，教宗方济各于2018年修改了《天主教教理》第2267号，表明基于人性尊严，天主教会反对死刑，即使一个人犯了极严重的罪行。主教们最后表示，“教宗将死刑定义为‘是不能接受的’，它‘损害到人的不可侵犯性和尊严’”。

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