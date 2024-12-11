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File photo of the 'death chamber' at the state death row in Huntsville, Texas File photo of the 'death chamber' at the state death row in Huntsville, Texas  (AFP or licensors)
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美国主教向拜登总统发出呼吁：愿被判死刑的人得救

美国主教团响应教宗8日在三钟经祈祷活动中发出的呼吁，愿被判死刑的人得救。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各12月8日在三钟经祈祷活动中吁请聚集在圣伯多禄广场上的信众为“美国被判死刑的服刑人祈祷”，并向上主恳求恩宠“救他们免于死亡”。美国主教团响应教宗的邀请，呼吁该国所有的天主教徒，要求即将卸任的总统拜登把目前联邦监狱中40位被判死刑的服刑人减刑。

几天前，美国天主教动员网（Cmn）要求将联邦监狱中服死刑的人减刑。该机构是一个全国性的天主教组织，在美国致力推动废除死刑。美国50个州中38个有死刑法，目前在监狱中服死刑的有42人。主教们在网站上提供了一张与总统联系的表格，并在网站上写道，“拜登总统有一个推动人性尊严的非凡机会，将联邦法律中的死刑改为监禁，挽救目前被囚在监狱中死刑区的40人的性命”。

美国主教们提到，教宗方济各于2018年修改了《天主教教理》第2267号，表明基于人性尊严，天主教会反对死刑，即使一个人犯了极严重的罪行。主教们最后表示，“教宗将死刑定义为‘是不能接受的’，它‘损害到人的不可侵犯性和尊严’”。

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2024 December 11, 13:55
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