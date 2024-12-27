皮扎巴拉宗主教：我们不能失去希望

耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机在白冷城主持圣诞子夜弥撒，枢机邀请众人“在被冲突摧毁的房屋和街道中”成为希望的朝圣者。

（梵蒂冈新闻网）2024年是“艰难的一年，交织著眼泪、鲜血和苦难，希望常常会落空，正义与和平的计划也支离破碎”：耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）枢机没有掩饰他需要在充满战争悲剧的困难环境中宣报救主诞生喜乐的艰辛。枢机于12月24日在白冷城主持圣诞子夜弥撒，他在讲道中强调了一种对语言、甚至是信仰语言的无力的遗憾感，那是当面对现实的残酷和似乎不会结束的苦难时，语言无济于事的遗憾感。

加沙并不孤独

枢机在讲道中念及加沙，他表示，“加沙的弟兄们”展现了“力量与和平的非凡见证”：“你们并不孤单”。枢机对他们说，“你们确实是希望的有形记号。你们身处周围一切全被摧毁的灾难中，但你们并没有被摧毁，而是依然团结一致，充满希望”。

别失去希望

枢机继而提及“亲爱的白冷城的弟兄姊妹们”，今年也在“不安稳、贫穷、暴力”造成的“悲伤”中度圣诞节。他们生活在“艰难困苦中，并期待著更美好的日子”，枢机最后鼓励他们：“加油！我们不能失去希望。让我们重拾对天主的信赖，祂永远不会丢下我们”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html