叙利亚阿勒颇神长与推翻阿萨德政权的团体举行会谈

叙利亚阿勒颇本堂神父卡拉卡赫向《罗马观察报》讲述了当地主教与推翻阿萨德政权的团体代表举行的会晤：基督徒询问他们的命运将会如何。

（梵蒂冈新闻网）「在阿萨德执政54年后，人们失去方向，持续感到复杂的情绪，不仅欢喜又激动，而且对未来感到焦虑。」叙利亚阿勒颇负责天主教团体的本堂神父、方济各会士卡拉卡赫（Bahjat Karakach）神父向《罗马观察报》作了这个见证。

他表示，经过几天在大街小巷的欣喜若狂、混乱场面后，现在一切情况总归是得到控制。「即使一些人表示担心以色列的进攻，其军队进入叙利亚境内，占领库奈特拉（Quneitra）等地方。有的人甚至害怕以色列会全面入侵叙利亚！」

基督徒的希望

基督徒此刻在问的是他们的命运将会如何。卡拉卡赫神父说，正因如此，「全体主教和阿勒颇的几名圣职人员与新的当局代表在我们圣方济各堂的大厅举行了一场会谈」。

这位本堂神父指出，新的当局「表现出友善的态度，给了具体且合理的回应，同时也非常乐观地看待国家的未来」。最大的担忧首先是「保障安全，以及应对基本需求的紧急状态，然后是提供必要服务，让各项活动回到正常的轨道。他们也宣布要在接下来几天开放阿勒颇机场，开始接收人道救援物资，特别是希望能恢复从西方来的国际航班，因为很多叙利亚人渴望至少回家探亲」。

新的当局作出许诺

接著，这位方济各会士解释道，关于基督徒团体至今已经做的一切能否继续下去的问题，新的当局也作出了保证。「教产将会归还，私立教会学校将继续其教育使命，因为这些『在阿萨德以前就有，在他之后也会存在』，乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）率领的团体的成员在会议上对我们说了这句话」。

他们也承认在这个阶段「对叙利亚的未来没有预设的计划，但一切将取决于人民的意愿，人民有权一起决定政府的形式。当加色丁礼阿勒颇主教奥多（Antoine Audo）指出基督徒在阿拉伯文化中的角色时，他们重申，我们不是局外人，而是这个国家必不可少的一份子」。

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