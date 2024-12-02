泽纳里枢机：希望在叙利亚消失，人们只想逃离

圣座驻大马士革大使泽纳里枢机谈到圣战反叛武装拿下阿勒颇的“悲惨事件”，说“人们很恐慌”，“唯一的渴望就是逃离”。但当地的主教、神父和会士们留下来，与人民在一起。

（梵蒂冈新闻网）叙利亚反对派武装圣战组织占领了该国第二大城阿勒颇后，局势不确定。圣座驻大马士革大使泽纳里（Mario Zenari）枢机告诉本新闻网，人们已有3年不再谈论叙利亚了，这个国家从媒体的视线中已经消失。阿勒颇的失控则使叙利亚再次引起关注。根据阿勒颇基督徒团体提供的消息，有些地区处在某种平静中，但令人不解。人们很恐慌，都躲在家里。

泽纳里枢机表示，不安、恐惧及不确定的情绪笼罩当地。几天前能逃离的已经急速开车前往叙利亚的其他地区。主教们告诉自己的信徒，他们会留在阿勒颇，神父和会士们也与人民在一起。国内逃难的人日益增加，他们来到大马士革和沿海其他地区。人们对国家的未来不再怀有希望，年轻人更是如此。

将临期已经开始，普世教会为庆祝禧年做准备。泽纳里枢机说，在叙利亚，“希望消失或正在逝去。我们希望这个以‘希望的朝圣者’为题的禧年能给这里的人送来些许氧气，他们14年来都在遭受战争、饥饿的痛苦，没有工作。这就是这里的情况。当地人唯一的渴望就是逃离。阿勒颇这几天发生的事，增加了这种向外移民的渴望”。

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