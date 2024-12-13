印度：修女们在泰米尔纳德邦照顾暴力和侵犯行为的受害者

南比凯拉杰修女和同会姐妹在印度南部泰米尔纳德邦照顾受侵犯的女青年，她们在预防和关注这方面的工作上做出努力。这是一项不容易的使命。

亚纳·普雷克尔（Anne Preckel）

受侵犯的幸存者时常告诉修女们：“我不知道为什么人们拒绝我，现在以不同的方式看我。我不被接受，我什么都没做”，印度修女南比凯拉杰（Johncy Nambikairaj）接受本新闻网采访时如此说道。在人们发现了遭侵犯事件后，受害者及其家人都会蒙受耻辱。

南比凯拉杰修女是从事社会救济的专业人员，为来自印度泰米尔纳德邦山区古德卢尔社群贫困环境中的男女儿童服务。她说，“有些人遭受不同形式的侵犯，身体、心理和性方面的侵犯。我们为他们开设了一个家，我们照顾他们，也为他们提供急救。当他们来我们这里时，我们会提供不同阶段的咨询”。南比凯拉杰是玛利亚婴孩仁爱修女会的修女，该修会于1832年在意大利洛韦雷创立。

修女提到社会环境时表示，贫困和遗弃是侵犯行为的沃土。“这些女童在家中没有所需的隐私，还有就是贫穷。父母亲把她们独自留在家里，因为他们要工作。这样，未成年人很容易遭到侵犯，比如遭到邻居或认识她们的家庭的人的侵犯”。泰米尔纳德是印度工业化程度最高的其中一个邦，相对繁荣，但是存在社会不平等现象和问题，比如童工、营养不良、失业和侵犯问题。

南比凯拉杰修女讲述道，“受侵犯的孩子们内心被摧毁，表面上似乎一切都良好，但是当接近他们时，就会意识到他们受到的创伤有多深”。修女目前在照顾50名女青少年，她们中的很多人是孤儿或失去父亲或母亲的半孤儿。修会无法提供治疗援助，但能提供住宿和教育。遗憾的是，其她遭侵犯的孩子则必须送回家，她们在那里常常不安全。为了接触到受害者，修会也与电话线“1098儿童专线”合作，受害者和“善心”公民可以通过专线举报侵犯案件。

修女解释说，侵犯在印度仍是一种社会禁忌，这是她在帮助遭侵犯的人的工作中所面临的重要挑战之一。如果谈论性是一种耻辱，那么对很多人而言，谈论性暴力就更难了，所以不会揭发。修女概括的说，“在我们的文化中，不提这种事”。这使预防变得更加困难，使遭侵犯的人和她们的家庭要受更大的痛苦，尤其是在不公正现象没有被指出来或受到惩罚，而是被掩盖时。

据统计数字显示，在印度针对女孩和妇女的暴力行径是一个极大的问题。大多数案件是在家中发生的，未揭发的犯罪数字甚至更高。为了阻止这种情况，2024年夏天新的刑法典生效。其中一条规定警察和法院可以快速的处理案件。

印度天主教会越来越努力提高对这一议题的认识，并抵拒侵犯行为。2023年秋天，南比凯拉杰修女被派往罗马，在额我略大学接受有关如何保护人们不受侵犯的培训。目前她把在罗马学到的知识融入到她在印度的工作中。

修女也努力提高学校和面临高危险的难民对侵犯问题的认识。她告诉我们，有一些进展：“自从我们进行宣传活动起，有更多的家长谈论这个问题，不是全部都是这样，在一些情况下，人们慢慢地在更多地谈论这个问题。我们教导孩子们说这出这种事、教导父母亲要聆听。还有很多事要做，但可以看到慢慢地有进展。”尽管天主教徒在印度是少数群体，不到人口的百分之二，但南比凯拉杰修女在社会、教育和医疗领域的影响是很重要的。通过她的网络，教会在保护领域具有极大的潜力，不仅在世界上人口最多的国家印度，在全世界也是如此。



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