建设团体，改善生活：路加修女服务他人的爱德使命

从在发展中国家为贫穷家庭建造房屋到帮助美国遭受龙卷风袭击的各州的居民，纳匝肋仁爱会路加·博亚斯基修女在长达54 年的修会生活中，一直致力于服务他人的爱德使命。

弗洛琳娜·约瑟夫（Florina Joseph SCN）修女

路加·博亚斯基修女是一位热爱艺术和服务他人的人，在几十年的修会生活中一直热情地利用她的天赋和才能来帮助他人。

路加修女出生于美国俄亥俄州贝莱尔（Bellaire），在一个包括祖父母、叔叔和表兄弟姐妹的几代人生活在一起的家庭中成长起来。她为自己的意大利和波兰血统感到自豪，她表示：“在我青少年时期，有机会接触不同时代与文化的薰陶，这对我生命的成长非常有益。”

圣召

路加修女说，她在学生时期经验到修女们的爱心与奉献精神，受到启发加入纳匝肋仁爱修女会。修女说：“如果你内心感觉到有声音向你说你要走的路，那你就听从它；天主在你心内说话。就这么简单。”路加修女在纳匝肋仁爱修女会已经度过了54年的奉献生活。

义工服务

由于路加修女是修会圣召工作主任，使她有机会接触许多女士。这些妇女给她写信表达要服务的愿望，但并是要加入她的修会。考虑到这些妇女们的愿望，她帮助发起了义工服务，欢迎慷慨的妇女和男人们支持有需要的人，帮助贫穷家庭和提供基本的必需品。

路加修女发挥她“百姓的聚集者”的天赋，邀请人们在不同的国家和美国各州开展具体的服务项目，包括伯利兹、博茨瓦纳、印度、尼泊尔，美国的阿帕拉契地区、密西西比州、蒙大拿州和新奥尔良州。路加修女表示：“义工并不富有；他们为了服务而自己承担交通费、节省度假的经费并放弃购买奢侈品。他们充满天主的恩宠，生活节俭就是为了帮助他人。”

纳匝肋会救济服务部

在路加修女的领导下，义工计划显著扩大，她的团队为伯利兹当地人建造了超过 27栋房屋。另一个例子是，路加修女原本要去蒙大拿州时，当密苏里州州遭遇龙卷风袭击后，她迅速做出调整，取消了去蒙大拿州的计划，带领义工前往密苏里州乔普林，帮助龙卷风的幸存者。

后来，路加修女提及，那次计划的改变是天主圣意介入的时刻。在前往灾区前，朋友对她的不确定性表示担忧，路加修女回应说：“我什么也不知道，我内心觉得有一个声音，就是需要改变义工要去的方向。”这位朋友惊慌失措地说：“路加，你吓到我了，”她回答说，“我自己也吓到了。”

这次的经历促成了纳匝肋修女会救灾部的成立，此后她带领救援队前往尼泊尔，美国的印第安纳州、阿肯色州、田纳西州、密西西比州、西维吉尼亚州、肯塔基州、德克萨斯州和其他地方的灾区。

路加修女回应伊莱恩·罗兹(Elaine Rhodes)的邀请，在纳匝肋开始了缝纫作坊的服务，该作坊现有23名妇女，她们为儿童缝制衣服和专用制服，供义工外出服务时赠与儿童的救济品。

路加修女还在纳匝肋成立了一个义工接待处，随后建立了圣若瑟义工之家。如今，有超过 500 名义工与纳匝肋修女会建立了联系，这在很大程度上要归功于路加修女鼓舞人心的领导能力。为此，修女表示：“这非常有收获；你的身体有时会很累，但你的精神永远不会疲惫。”

活跃的爱德行动

许多纳匝肋修女会协会会员开始都是以做义工的形式和修会建立起关系。路加修女喜欢将人们组织在一起，并经常这样说：“一切都与关系有关。透过祈祷、服务和有意义的对话交流，可以形成改变生活的纽带。

由于意识到吸引年轻人参与的重要性，路加修女和南希修女共同创建了创立“活跃的爱德”组织，该组织将青年与纳匝肋修女会的使命联系起来。该组织有四个组成部分：即服务、深化灵性、提供相互支持和寻找目标。

给世界的讯息

福音的召叫邀请所有修女观察时代的讯息并做出相应的回应。路加修女的回应促使她找到创新的方法，将人们聚集在一起，为他人服务，满足他们对爱的独特需求。路加修女表示：“在人类活动中，我们分享我们所拥有的，我们都在寻找天主并能把握生命中的一些。我遇到的最快乐的人是那些为了他人的利益而甘愿奉献自己的人。”

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