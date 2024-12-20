加纳：修女落实“为更绿色的未来而生长”项目，教导学生植树

加纳至圣玫瑰经圣母传教修女会的修女们发起了一个在她们主持的学校校园内种植树木和花草项目，以此为保护环境作出贡献，并确保一个更绿色的未来。

卢姆·乔（Sylvie Lum Cho, MSHR）修女

为了制造木炭而砍伐树木的现象在加纳很常见，在当地用语中称之为“格拉姆西（Galamsey）”。格拉姆西问题是加纳天主教主教团和加纳男修会总会长联合会一直以来都在深入讨论的问题，他们编写了一份反对非法采矿和破坏环境的祈祷文，在加纳的所有宗教团体中诵念。

阿夫拉姆平原的森林砍伐问题

砍伐树木在加纳造成了一些严重的环境问题，其中有气候变化，导致这种作法能导致极端气温和水土流失，造成土壤退化和养分丧失，使土地面遭受洪灾和山体滑坡，给农业带来挑战。

砍伐树木也能导致严重的水危机。树木通过吸收降雨、补充地下水的储备和调节河流流量，在调节水循环方面扮演著重要角色。事实上，东科克罗姆市虽然以三条主要河流为界：沃尔特河、阿夫拉姆河和奥薄苏姆河，但它仍然面临水危机。

至圣玫瑰经圣母传教会修女们的贡献

为了避免阿夫拉姆平原曾经历过的一些这样的情况，玫瑰经圣母会的修女们多年来一直在她们的校园里种植树和花草。即使自己的资源有限，但为了大家的益处，她们仍继续优先考虑种植这些绿色植物。修女们信赖天主的旨意，本著她们修会创始人沙纳汉（Joseph Shanahan）主教的精神，并受到教宗方济各呼吁照料大地、我们共同家园通谕《愿祢受赞颂》的启发，继续坚持种植和培育树苗的使徒工作。

修女们管理的学校的学生每年都会植树，修女们也教他们种地。多年来，树木已长大，为这片土地的自然美景作出了巨大贡献。不断成长的树木为孩子们在潮湿的东科克罗姆进行户外活动时提供了庇荫，还创造了有利于学习的环境。草坪蔓延开来便利了儿童在校园里活动，同时，雨季中也不再有泥泞的困扰，打造了一个适合于儿童的游乐场。

加纳对植树的立场

夸胡阿夫拉姆平原林业委员会与南北区合作，于6月在东科克罗姆区会议厅启动了2024年阿夫拉姆平原绿色加纳植树活动，至圣玫瑰经圣母传教会的两位修女也在场。今年活动的主题是“为更绿色的未来而生长”。植树活动是国家和教会的共同使命。政府将教会和修女们视为先驱，并指出她们把学校管理的很好。这促使修女们接受挑战，为那些后来者设定植树的步骤和速度。

在阿夫拉姆平原的现实中维护校园

据估计，加纳80%的人口生活在贫困线以下。为寻找食物和收入以克服贫困状况而移居的人往往会打乱地区的发展，从而影响了学校和其他机构，无论是私立还是公立机构的良好运作。

因此，在这样的环境中维护校园对学校管理层来说并非易事。维护成本极高，而且总是要聘用更多的员工。在这种充满挑战的环境中，至圣玫瑰经圣母会的修女们竭力令她们办学的目的得以圆满完成。她们表示，她们的传教神恩体现在随时愿意被派往自己国家和文化以外的地方，与一切有需要的人分享福音。

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