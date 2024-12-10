叙利亚天主教团体的声音：我们相信叙利亚人的善意

阿萨德政权倒台后，叙利亚的基督徒共同希望有一个更美好的未来。阿勒颇宗座代牧说：“我希望许多难民能够开始返回，他们中有很多逃离的基督徒。”

（梵蒂冈新闻网）巴沙尔·阿萨德退出政治舞台、反对派在大马士革夺取政权后，阿勒颇本堂神父卡拉卡赫（Bajhat Karakach）接受《罗马观察报》采访。他讲述说，“8日主日早晨，我们醒来时听到大马士革政权倒台、阿萨德逃离的消息。汽车转来转去，街上有自发的欢乐游行，为阿萨德独裁政权的结束而感到欣喜。关押在叙利亚所有监狱的政治犯都已获释”。

卡拉卡赫神父接著表示，“经过差不多14年的内战和阿萨德血腥独裁后，基督徒团体在萎缩：很多信徒去了国外。现在，我们希望他们可以回来，因为基督徒是社会的一员，能够为叙利亚的建设作出很多贡献”。

此外，神父解释道，“基督徒不是离群索居的团体，他们和其他人一样，是叙利亚人。就如所有的叙利亚人那样，他们对政权造成的情况感到筋疲力尽。多年来，阿萨德领导的叙利亚没有发展、经济不景气、缺乏社会凝聚力。在叙利亚无法安居乐业，只能苟延残喘”。

卡拉卡赫神父说，近年来，这些“民兵在伊德利卜省向基督徒表现出不同的开放态度。比如，归还先前充公的财产。现在，他们进入阿勒颇后，发出了宽容和尊重的强烈讯息”。

阿勒颇宗座代牧贾卢夫（Hanna Jallouf）是叙利亚天主教拉丁礼教会的主教。他在谈到未来可能出现的情况时说，“我希望很多难民能够开始返回家园。在这些年中，几乎有四分之一的人口离开了叙利亚，他们中有许多基督徒”。

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