教宗接见纳匝肋圣家会修女：成为困难家庭找到庇护的门槛

教宗方济各12月4日上午接见了纳匝肋圣家会的修女，鼓励她们成为那些流离失所或逃离祖国的家庭找到“庇护”及“和平”的“门槛”。蒙教宗接见后，总会长修女向教宗敬献了“神修花束”。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各12月4日上午周三公开接见活动前，在保禄六世大厅的会见小厅接见了纳匝肋圣家会的修女们。该修女会于1875年成立，2025年禧年是修会成立150周年，在庆祝周年活动的开始，修女们蒙教宗接见。

耐心期待，充满希望

教宗表示，修会庆祝成立150周年恰逢将临期的开始，你们要“以耐心期待，对上主的应许充满希望”。因此，教宗方济各敦促纳匝肋修女会不同使命之间的合作，透过默观耶稣而团结起来，“特别团结在圣体台前和你们所服务的人们中”。

为家庭服务的“门槛”团体

接著，教宗指出，该修会庆祝创会周年纪念也恰逢禧年，无论是自己还是团体中的成员，是一个“审视我们生活”的宝贵时刻。这也是反思和聆听“圣神今天向我们说话”的时刻。接纳圣神的前提是敞开心扉，“与主耶稣进行真正的、实际的相遇，这是我们救恩的‘门径’”。

教宗说：“愿你们的团体总是如同‘门槛’一样，通过这些‘门槛’，使那些处于你们神恩中心的家庭能够得到庇护，在救世主基督内获得希望与平安。”

教宗也特别提到”流离失所，或逃离祖国的许多家庭”，敦促修女们“为那些生活在各种困难中的人们”服务。最后，教宗说：“我衷心祈求上主降福你们所有人，愿祂的恩宠成为你们的喜乐。”

向教宗敬献“神修花束”

在教宗接见结束之际，总会长马泽奥（Angela Marie Mazzeo）修女向教宗敬献了“神修花束”，其中包括2,901个弥撒意向、6千多串玫瑰念珠、566小时朝拜圣体、2,764串神圣慈悲串经以及其它许多的爱德善工，例如守斋、朝圣和日常祈祷等。

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