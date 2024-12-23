皮扎巴拉宗主教在加沙探望基督徒：你们将基督之光带给世人

耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机进入加沙地带，为罗马内利神父照顾的团体主持弥撒圣祭。「我们为你们感到骄傲，因为你们维持了原本的身份，即：与耶稣在一起的基督徒。」皮扎巴拉宗主教将于圣诞节前夕荣进白冷城，在圣女加大利纳堂主持圣诞弥撒。

（梵蒂冈新闻网）耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）枢机12月22日在加沙地带的圣家堂主持弥撒圣祭，对在场的人们说：「全世界都与你们同在。」这一年多来，不少人躲在这个堂区避难。

当天破晓时分，皮扎巴拉宗主教便从耶路撒冷出发，在以色列士兵的护送下进入加沙地带。圣家堂的信众翘首期盼宗主教的来访，祈愿能与他们的主教一起庆祝圣诞节，享有至少一天的宁静与欢乐。这是继今年5月16日后，皮扎巴拉宗主教第二次探访罗马内利神父照顾的堂区团体。为了最大程度地确保此行的安全，宗主教抵达后才发布消息。

全世界与加沙基督徒同在

皮扎巴拉宗主教在加沙圣家堂主持弥撒，提前穿上了象征圣诞节喜庆的白色祭披。在弥撒中，他也为几名青年施行坚振圣事。

宗主教在讲道中赞许基督徒团体的坚忍不拔：「你们是我们教会的光，而圣诞节恰恰是光明的节日。」那道光是耶稣、「你们从未忘记的耶稣，祂也在这里与你们在一起」。枢机表示：「我们为你们感到骄傲，因为你们维持了你们原本的身份，即：与耶稣在一起的基督徒。」同样地，「世界上所有的人，不只是基督徒，也与你们在一起」。如此一来，「你们能以自身的榜样，将基督之光带给世界上所有的人」。

宗主教荣进白冷城

访问加沙后，宗主教将于24日圣诞节前夕荣进白冷城。届时，另一个饱受磨难的团体将要迎接他，参加他在圣女加大利纳堂主持的圣诞子夜弥撒。

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