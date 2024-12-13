12月13日 将临期第二周星期五圣路济亚（贞女、殉道）

依撒意亚先知书 48:17-19 圣咏 1:1-2,3,4,6 玛窦福音 11:16-19

你曾否跟别人对话时，发觉对方不是在聆听？这令人沮丧。主耶稣深明这种痛楚。

依撒意亚先知说：如果以色列子民听从上主，他们就会得到安乐幸福。可惜，他们选择不听从，结果被充军巴比伦。

耶稣将以民比作在玩耍的儿童：几时事不如意，他们就会生气。若翰洗者呼吁人悔改，但他的苦身修行，不是他们的喜好，所以没多人理睬。耶稣来了，融入大众的生活，与穷人吃饭，与税史同席。但这种爱的模式，亦不符合他们对默西亚的期望。所以，他们同样没有听从耶稣。「但智慧必藉自己的工程彰显自己的正义」（玛11:19）。最终要摆明的，就是真理。

今天，我们记念的圣女路济亚，选择听从耶稣，而非世界。路济亚年轻时已将自己奉献给耶稣，所以拒绝结婚。这激怒了一名追求者。此人公开她是基督徒的身分，害她惨遭杀害。公元304年，圣女二十一岁，为主殉道。

耶稣，尽管听从祢极具挑战性，我愿听之从之，安享祢要赐我的永恒生命。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html