12月12日 将临期第二周星期四 瓜达卢佩圣母（纪念）

依撒意亚先知书 41:13-20 圣咏 145[144]:1,9,10-11,12-13 玛窦福音 11:11-15

耶稣告诉我们：「天国是以猛力夺取的，以猛力夺取的人，就攫取了它，因为众先知和法律讲说预言，直到若翰为止。」猛力夺取天国与我们的悔改是不可分的，因为耶稣在开始宣讲福音时便说：「时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音罢！」（谷1:14）。在我们的实际生活中，有许多人以不同的方式，指引我们走向天国的道路。就像若翰与众先知，准备了天主的子民，迎接默西亚耶稣一样。

依纳爵的灵修告诉我们，天主与人交往，也包括个人性。祂以不同的方式，引领我们每一个人进入祂的国度。当我们认清主指引我们的方式，并接受时，悔改便会在我们的生命中发生。

今天正逢瓜达卢佩圣母的纪念日，让我们求她转祷，使我们认清主引领我们的方式，并以悔改的心和行为，迎接祂的王国。

主，耶稣，求祢藉著瓜达卢佩圣母的转求，使我们认清并接受祢引领我们的道路，并以悔改的心，迎接祢的天国。

内容来源取自《和平月刊》

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