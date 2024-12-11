12月11日 将临期第二周星期三

依撒意亚书 40:25-31 圣咏 103[102]:1-2,3-4,8,10 玛窦福音 11:28-30

耶稣告诉我们：「你们背起我的轭，跟我学吧！因为我是良善心谦的：这样你们必要找得你们灵魂的安息」。耶稣之所以是良善心谦的，是因为祂深知父爱子（参阅若5:19-20）。所以，耶稣的心，总是敞开地接受一切来自天父的旨意；即使会受伤，祂也以爱来回应。因为没有人或任何势力，可以伤害到祂和父的关系。

除非我们深度地经验到天主对我们个人性的爱，并把自己全然起交付在祂手中，我们的心便得不到安息。相反，若我们深知天主对我们的爱，我们便会像耶稣一样，变得良善心谦，并学习接受生命中的一切，因为我们的灵魂在祂内，已找到安息。让我们祈求这份与主深度的爱情，经验天主对我们个人的爱，好使我们像祂一样，变得良善谦卑。

主，耶稣，祢是良善心谦的，求祢让我们深度地经验祢对我们的爱，并让我们的心日渐相似祢的圣心，好获得我们灵魂的安息。

内容来源取自《和平月刊》

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