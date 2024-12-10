12月10日 将临期第二周星期二

依撒意亚先知书 40:1-11 圣咏 96[95]:1-2,3,10,11-12,13 玛窦福音 18:12-14

依撒意亚先知书可分为两大部分，由第四十章开始的后编，通常称为「安慰书」，包含著许多安慰人心的话语。第四十章一开首所说的：「你们安慰，安慰我的百姓吧！」（依40:1），别具深意。当时以民正值充军末期，快将回国了。先知写下的希望讯息，及天主的温馨大爱，很切合将临期的主题。先知感受到充军之苦，也明白到以民感到被天主遗弃。但先知亦同时体会到天主介入：「其实，我离弃了你，只是一会儿，但是我要用绝大的仁爱召你回来」（依54:7）。

怀著信德和希望，我们同样可以藉著这些说话，感受天主的安慰。如果天主看似遗弃了以色列，他们就得从中领略：是他们离弃了天主，因而被流放充军，苦不堪言。毕竟，他们亦已经体会到：天主从不怀恨，永不报复。几时，当我们陷于神枯，感到被天主抛弃时，我们同样要切记：天主是爱。依撒意亚先知似乎把这种「被遗弃感」看成是天主给予的灵修培育。

主，请祢不要离弃我们，但要以祢的慈爱永远顾念、保守我们。

内容来源取自《和平月刊》

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