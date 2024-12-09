12月9日 圣母无玷始胎节日

创世纪 3:9-15,20 圣咏 98[97]:1,2-3,3-4 厄弗所书 1:3-6,11-12 路加福音 1:26-38

圣母的庆节看似是关于她的荣耀，其实是对天主的更大赞美。关于圣母玛利亚的所有奥迹，都是因著她和她的圣子耶稣基督，那密不可分的关系。在教会反省圣经和上主的启示以前，玛利亚便深明这一点。她从来没有抬举自己，却自始至终称自己为上主的婢女。她与耶稣的亲密，不仅是单纯的母子关系；她用信德的言行，作了她圣子耶稣最忠实的门徒。这正是教会庆祝的理由；不仅是圣母所领受的恩宠，更是在邀请下，她信德的回应。

我试著想像一下，玛利亚在领受了来自天主的讯息和邀请后，她的心情和反应。她不是那么容易地说出那句「是」。或许，她也经历了一段挣扎和怀疑。她最终的回应，是建基于一种对上主坚实的信赖 —「无论如何，祂是爱我的主」。在不明白时，仍然选择相信那位邀请者，相信祂的话超越人的理解。

圣母玛利亚，请帮助我像您那样，在信赖中做基督的门徒。

内容来源取自《和平月刊》

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