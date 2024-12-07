12月7日 将临期第一周星期六

圣安博主教（圣师） 依撒意亚先知书 30:19-21,23-26 圣咏 147[146,147]:1-2,3-4,5-6 玛窦福音 9:35-10:1,6-8

人生就像旅程，在不断地寻找。有时，也不知道自己在寻找甚么，就像羊：近视，看不清楚路在哪里，常会迷路，受伤，成为其他野兽的猎物；也会盲目地跟随著前面的羊，不懂思考分辨，自我迷失了也不知道，甚至连前面只是死路一条，会坠崖丧命，也不知道。人云亦云，随波逐流。可以想像，如果旅途中没有牧人，会发生怎么样的危险和可悲的事。

耶稣基督周游各城各村在寻找，见到这样的状况，就动了慈心，宣讲天国福音，把好消息和希望带到人们中间，并把野兽驱逐；将迷路的，领回；有疾病的，治愈；有伤口的，包紥；重新把人领回祂爱的羊栈里面。在祂的羊栈里面，祂让羊儿休养生息，接受喂哺，健康成长，教导他们将自己白白得来的，白白分施，成为其他人的礼物。

主基督，愿我们以祢的心为心，在祢的爱内不断成长，并能将祢的爱生活出来，分享给身边有需要的人。

内容来源取自《和平月刊》

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