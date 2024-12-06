12月6日 将临期第一周星期五

依撒意亚先知书 29:17-24 圣咏 27[26]:1,4,13-14 玛窦福音 9:27-31

今天的福音讲述耶稣治好两个瞎子。我一读就感觉困惑，甚至对耶稣待他们的方式感到失望！

耶稣走在路上，两个瞎子大声呼求耶稣治疗他们。我以为耶稣会停下来，径直走向呼求者，触摸瞎眼，医治他们。但事实并非如此，耶稣没有作答，继续回家。这样，两个盲人就只能大声呼喊，在黑暗中摸索著前往耶稣住处的漫长道路。为何主不立刻治愈他们呢？他们要在黑暗中走多远？一公里？两公里？圣史玛窦并没有说清楚。对于视力正常的人来说，一两公里很短，但对于瞎子，500公尺已够长了！

当两个瞎子到达主的住处时，主仍然没有立刻医治，而是提问：「你们信我能作这事吗？」瞎子们宣信后，耶稣才治理。就这样，他们如愿以偿，得到痊愈，甚至更多：主加给他们的信德和望德。

两个瞎子的经历，触动了我的心。有时，我觉得天主让我在生命的黑暗中，摸索著来跟随祂，而不是立刻回应我的诉求。但当我坚持到底，我发现祂给我的恩典，比我想望的更多。

主耶稣，感谢祢以奇妙的方式来陪伴我。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html