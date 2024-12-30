12月30日 圣诞庆期第六日（星期一）

若望一书 2:12-17 圣咏 96[95]:7-8,8-9,10 路加福音 2:36-40

新约唯一的女先知亚纳，年轻丧偶后，将余生抽离凡思俗虑，居于圣殿，日夜斋戒祈祷，冀盼看到以色列的救赎；至八十四高龄，终有幸成为新生救主向生母及养父以外的人，临现的其中一位，又岂能不向一切希望耶路撒冷得救赎的人，讲论这孩子！

作为长老的宗徒若望，语重深长寄语信众团体内诸孩儿，也在这救恩肇始的圣诞庆期，寄语今天每一位，不管是信仰上的父老级，或刚接受这救恩喜讯的年轻辈，毋忘并坚持自己皈依的经验，彼此都已因认识、信靠基督而获罪的赦免，且战胜恶者，更应因为存留在自己内心的天主话语，勉力成就活于此世，却不沾出于凡世的、短暂的事物与骄奢贪欲，持守导向永生的天主旨意，成就所蒙恩许的圆满。

新生的救主，祢藉所创造的大自然定律晓示世人真光将克胜一切黑暗。愿已接受祢为救主的每一位，都能持守祢放在我们心中的话语，在身处的现世昏黑中，像女先知亚纳，成为祢照耀世界的光、普传祢救恩喜讯的接棒人。

内容来源取自《和平月刊》

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