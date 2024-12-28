12月28日 诸圣婴孩（殉道）庆日

若望一书 1:5-2:2 圣咏 124[123]:2-3,4-5,7-8 玛窦福音 2:13-18

耶稣在白冷诞生后，有甚么事发生了？按路加记载，一个天使向牧羊人传报喜讯，牧羊人到马槽见证了天使的话，便回去光荣赞美天主。四十天后，婴孩耶稣被带到耶路撒冷献给上主。但玛窦讲述的，是截然不同的故事，里面没有牧羊人，只有来朝拜圣婴的贤士，并无意中把消息泄漏了给残暴的黑落德，引致后来的杀戮。

玛窦成书在前，很明显路加采用了不同的资料来源，甚至可能是玛利亚的亲口忆述[里面记载她「把这一切事默存在自己心中」（路2:19）]。玛窦的记载虽然令人不安，却提醒我们耶稣并非降生于太平盛世，祂不是要在一片祝福中登基为王。相反地，祂在襁褓中便要星夜逃亡，大批婴孩惨遭杀害。这些婴孩的死亡，既预示了耶稣的无罪舍身，也像耶稣一样，成为照亮黑暗人间的一道皓光。让我们从中反省自己的恶行怎样给这世界造成伤害，让我们都能够约束自己的言行，尊重、善待身边的人。

天父，求祢让我诚实地明认自己的罪过，并洗净我的各种不义。

内容来源取自《和平月刊》

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