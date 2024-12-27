12月27日 圣若望宗徒（圣史）庆日

若望一书 1:1-4 圣咏 97[96]:1-2,5-6,11-12 若望福音 20:2-8

「有人把我主搬走了，我们不知道他们把祂放在哪里了」（若20:2）。我们也许都不乏以为耶稣死去的经验。每当我们失落、绝望、陷入困境与罪恶、怀疑天主的时候，其实就是我们感受不到天主在我们生命中的时刻，也是耶稣死去的时刻，因为我们感受不到祂的临在了。不是耶稣不在，而是耶稣复活了！以为耶稣不在的时刻，正是我们迷惘的时刻，因为给我们指示生命方向的耶稣不在了。

若望和伯多禄听罢玛利亚玛达肋纳的报告后，便飞奔往坟墓去，若望一看见，便相信了。他看见后的信，超越了玛利亚玛达肋纳见了后的惊惶失措。若望的相信，正是耶稣的复活带给我们的希望和方向。如若望所说的：「我们看见了，也为祂作证」（若一1:2）。可见，「看见」需要的不是眼睛，而是内心对耶稣许诺的相信和依靠，是一份关系与生命的相通。

主啊！求祢使我们成为心里洁净的人，好能在不被任何外物的束缚下，自由地相信和依靠祢，在祢内让祢做我们的生命之光。

内容来源取自《和平月刊》

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