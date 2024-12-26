12月26日 圣斯德望（首位殉道）庆日

宗徒大事录 6:8-10; 7:54-60 圣咏 31[30]:3-4,6,8,16,17 玛窦福音 10:17-22

斯德望临终时说的话，乃彻底顺服于天主意旨的祈祷，表白了他的深度信仰。斯德望向耶稣祷告，证明他坚信耶稣已经复活了：祂已经战胜了死亡，仍然活著，升到圣父的右边。他称耶稣为「主」，确认祂是至圣者天主。

既是承行主旨的祈祷，斯德望的临终话语，也就非常相似耶稣在十字架上的最后说话。按路加福音23:46所载，耶稣临终时的祷告，是圣咏31:6 —「父啊！我把我的灵魂交托在祢手中。」

斯德望是教会的首位殉道者，是我们得知的最早一位离世归天的基督徒。路加将斯德望殉道时的说话，冠以耶稣在架上的说话，显然是在告诉我们：所有基督徒的死亡，特别是殉道者的死亡，与耶稣的死相连。教会在紧接著圣诞日的今天庆祝斯德望的殉道，就是在申明路加的教导。暴君黑落德追杀婴孩耶稣，耶稣出生的马糟，早就被十字架的暗影笼罩。斯德望为主殉道，给早期教会说清楚了：导入生命与光荣之路，是十字架之路。

父啊！我把我的灵魂交托在祢手中。

内容来源取自《和平月刊》

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