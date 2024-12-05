12月5日 将临期第一周星期四

依撒意亚先知书 26:1-6 圣咏 118[117]:1,8-9,19-21,25-27 玛窦福音 7:21,24-27

耶稣对门徒的要求，不仅是要听其言，也要观其行，如此，才能知其心。耶稣对他们说：「不是凡向我说『主啊！主啊！』的人，就能进天国；而是那承行我在天之父旨意的人，才能进天国」（玛7:21）。祈祷与生活，不仅仅是向主说话，更是听祂说话，并依照遵行。祈祷的果实是爱的行动，行动的力量是祈祷。

耶稣和宗徒都强调知行合一。知道是一回事，做到是另一回事。一如雅各伯宗徒说的：「信德也是这样：若没有行为，自身便是死的」（雅2:17）。以色列的圣祖们，也是因著信德的行为而成义的。

耶稣宣讲了天国的大宪章后，又提出了聆听与行动之间的关系。祂说：「所以，凡听了我这些话而实行的，就好像一个聪明人，把自己的房屋建在磐石上……凡听了我这些话而不实行的，就好像一个愚昧人，把自己的房屋建在沙土上……」（玛7:24,26）。信仰大厦的基础是要务实的。无论聪明人的房屋，还是愚昧人的，都将经历严厉的考验。

主，我愿在磐石上，努力建造永不倒塌的房屋，请祢满全我的心愿。

内容来源取自《和平月刊》

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