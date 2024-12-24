12月24日 圣诞前夕．早上感恩祭

撒慕尔纪下 7:1-5,8-12,14,16 圣咏 89[88]:2-3,4-5,27,29 路加福音 1:67-79

若翰洗者的父亲匝加利亚，在沉默中看见向来不育的妻子从怀孕到产子，便明白到天主的话看似没有可能，却会慢慢实现。若翰出生后，「匝加利亚的口和舌头立时开了，遂开口赞美天主」。他的赞歌聚焦的，是耶稣基督，而非若翰。匝加利亚熟悉先知的预言，故能敏于解读时代征兆。发生在他本人身上及他家人身上的奇妙化工，身为天主子民，他感悟到自己的民族正处于一个重大的历史时刻。一个新纪元正要展开，就如天主跟以色列的先祖们所订立的盟约，一个展示天主的平安、富裕、荣耀的新纪元要诞生了。至高者要化成血肉，寄居人间，与人同在。祂要光照那些坐在黑暗和死影中的人，引领他们的脚步，走向和平的道路。负责宣示这大喜讯，作救主前躯者的，正是他的新生儿、若翰。

也许，我「坐在黑暗和死影中」良久了；也许，忧郁焦虑已伴随我多时。圣诞节前夕的此刻，我要配合天主的救恩，抛开一切世俗羁绊，展望明天。

救主耶稣，请祢快来，赐我救恩的永恒喜乐！

内容来源取自《和平月刊》

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