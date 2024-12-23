12月23日 十二月二十三日 星期一

玛拉基亚先知书 3:1-4,23-24 圣咏 25[24]:4-5,8-9,10,14 路加福音 1:57-66

若翰是旧约最后的一位先知，他一出生，就给人预告耶稣，绝对是耶稣的先躯。他诞生的记载，显示他是一位伟大的人物。但他还只不过是先躯，更伟大的在他以后而来。耶稣的诞生，天人和应，比若翰震撼！

若翰和耶稣这两位婴孩，同样在满了八天便接受割损。他们在开始建立一个新的盟约，而建立的最佳方式，就是切实遵守旧的盟约：这在天主的一方，是圆满地实现祂的许诺；在这两个家庭的一方，就是切实履行旧约的法律。奠基于双方的忠诚，一个建立新约的漫长过程，就此展开。保禄仍要力证，接受藉基督而来的救恩，割损并非先决条件。最后，他还是成功了。旧约法律一些不相干的惯常做法，从来没有被新约所废除，只是自然而然地，给耶稣让路；正如星光在晨曦中的隐退！凡拟藉公开对抗改变旧习的人，都可从中吸取教训。反对使人对立；忠于法律，反赚得别人的尊重，视你为成熟人。

万民的君王，教会的柱石，请来救助祢自尘土中造成的人。

内容来源取自《和平月刊》

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