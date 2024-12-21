12月21日 十二月二十一日 星期六

雅歌 2:8-14 或 索福尼亚先知书 3:14-18 圣咏 33[32]:2-3,11-12,20-21 路加福音 1:39-45

「耶路撒冷女子，你应全心高兴喜乐！」（索3:14）。

现代科技给人类社会创造了许多捕捉欢乐的机会，金钱、舒适、物质，往往不缺，但在产生喜乐之余，却又也许会不如人意地产生出烦恼、沮丧、悲哀或心理疾病等；因为真正的喜乐源头，是属灵的。基督徒的喜乐，是分享耶稣基督内心的喜乐。耶稣基督常感受到自己为天父所喜爱；所有基督徒都被召，去分享这爱。

若翰洗者在依撒伯尔腹中与圣母腹中的耶稣相遇，欢喜踊跃。基督徒的喜乐，也源于与基督的相遇。祂期望我们真诚地开放自己与祂交谈，尤其是面对人生的挑战时，祂期待我们给祂腾出空间，让祂陪伴、安慰，并激励我们，使我们渐趋成熟。即使所有人都离开，祂都不会离开，只会长伴我们身旁。无论我们走到哪里，祂都在那里等待著我们。祂的柔情从未叫人失望，且总是能让我们获得喜乐。

主耶稣，祢来吧！「跳过山岗，跃过丘陵」，让我们与祢相遇而喜乐欢畅吧！

内容来源取自《和平月刊》

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