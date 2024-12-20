12月20日 十二月二十日 星期五

依撒意亚先知书 7:10-14 圣咏 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 1:26-38

今天的读经再次提醒我们：救主马上就要进入这个世界。依撒意亚先知斥责君王，因为他不再相信天主，所以在可以选择的时候，选了一个借口。天使赞美玛利亚，因为她虽生而为人，却能够在自己尚且不了解的情况下，仍然选择相信天主。同样的不明朗，愿意依靠天主的人，会坦诚表达心中的疑惑，但是不会放弃。玛利亚问天使这事怎能成就，她没有对天使的问候，转面不顾。她心中已经有了打算，愿意听天使的解释。因为她的勇气和耐心，天主才有空间展现万事皆有可能的奇妙恩典。

天主的工程在每个人的生命里，从来没有停止，今时今日，我们仍然能够看到奇迹。在团体生活的层面，祂使教会成为丰富个人生命的环境。除非生命中有天主，不然俗世的忧虑，迟早令人崩溃；除非留在教会内，不然再多的神恩都只能是自娱自乐的消遣。

救主基督，祢马上就要进入这个世界，仰赖祢的救赎之恩，愿我们始终爱留在祢跟前，与祢对话，听祢、问祢，为祢作证。

内容来源取自《和平月刊》

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