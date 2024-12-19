12月19日 十二月十九日 星期四

民长纪 13:2-7,24-25 圣咏 71[70]:3-4,5-6,16-17 路加福音 1:5-25

生命是天主白白的恩赐。天主自由地将生命赐给人。但是，天主所赐的生命礼物，需要人的合作来实现。玛诺亚的妻子和匝加利亚的妻子，各以不同的方式，配合了天主的恩赐。

虽然这赐新生命的方式，同样出人意表，但玛诺亚和匝加利亚却作出了不同的配合。玛诺亚因为相信并奉行上主使者的说话，三松顺利诞生。匝加利亚因为没有相信上主天使的话，而在一段时期内，失去了言语表达能力。当然，天主没有因为匝加利亚的不信，而取消祂的慷慨赐赠。若翰仍然如天使所预报的，来到了世界上。天主的应许，如期实现了。匝加利亚暂时成为哑吧，反而证明天主的真实和能力的强大。

天主那强有力的生命话语，慷慨地撒在我们的心田。我们对祂的话是相信还是怀疑呢？今天玛诺亚一家和匝加利亚一家的经验，摆在我们面前。我们需要做出自己的回应。或许，这是一份需要和家人一起做的回应。

主，祢的话就是神，就是生命。请帮助我们常能作出祢中悦的回应。

内容来源取自《和平月刊》

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