12月18日 十二月十八日 星期三

耶肋米亚先知书 23:5-8 圣咏 72[71]:1-2,12-13,18-19 玛窦福音 1:18-24

在耶稣的时代，犹太人的婚事，分为三个阶段：约婚、订婚、结婚。二人到了订婚的时期，就是到了给对方许下非常严肃的承诺，若一方在此时违背，就等同离婚；若此时与别人发生性关系，就等同犯奸淫。可以想像，若瑟进退两难。事情只能有一个解释：玛利亚不忠，怀了别人的孩子。若将事情公开，玛利亚很可能会被处死。若瑟既不愿意羞辱玛利亚，怎会忍心见她被处决。此情此境，谁能保持冷静、克制？若瑟的气量，实在惊人！整件事情当然是在揭示降生的奥秘：耶稣的母亲是人，父亲是神。

耶稣由始至终，都是厄玛奴耳：天主与人同在。祂死而复活，临于教会、信仰团体，以至每个信徒心中。我们可以在自己身上察看祂，感知祂的临在。愿我们在这个将临期都能好好准备自己，迎接耶稣又一次降诞到我们心中，叫我们延续祂的使命：做「厄玛奴耳」。这是何其美妙的伟大奥迹，又是何其美妙的伟大爱情故事！

全能永生的天主，愿祢圣子的诞生，救我们脱免永生，欢度新生。

内容来源取自《和平月刊》

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