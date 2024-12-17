12月17日 十二月十七日 星期二

创世纪 49:2,8-10 圣咏 72[71]:1-2,3-4,7-8,17 玛窦福音 1:1-17

《神操》是天主藉著耶稣会的会祖圣依纳爵罗耀拉留给我们的精神瑰宝。《神操》中，有个著名的祈祷练习，圣依纳爵将它命名为「两旗默想」。在这个运用想像力的祈祷中，他邀请我们用心灵的眼睛，观看两个不同的王国：一个属于魔鬼，一个属于耶稣。藉著这个默观祈祷，他希望我们勇敢地选择耶稣的王国。

人生可谓是一连串的选择，我们所选择的成为我们的所是，我们的所是又影响著我们的选择。人生中大的选择不多，比如：职业、婚姻、度独身或献身生活等；但小的选择却很多，比如：吃甚么，穿甚么等等。选择是依纳爵在《神操》中特别强调的主题，他在所有的选择中，以十字架上的基督为参考点，在一切事上，寻求天主的更大光荣，因为他坚定地隶属于耶稣基督君王的王国。

永生天主之子耶稣基督，唯独承行天父的旨意，是祢一生的选择。愿祢的一生，及依纳爵的芳表，坚固我们的信德，使我们单单属于祢，勤恳侍奉祢，一生跟随祢。

内容来源取自《和平月刊》

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