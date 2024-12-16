12月16日 将临期第三周星期一

户籍纪 24:2-7,15-17 圣咏 25[24]:4-5,6-7,8-9 玛窦福音 21:23-27

先知巴郎预言「由雅各伯将出现一颗星，由以色列将兴起一权杖」，祂要为王治理万邦。祂就是我们期待的圣子耶稣，那位渴望降生在我们心中的救主！将临期邀请我们清醒祈祷，殷切期待圣子耶稣的来临。为准备好我们的心灵，迎接新生王的诞生，哪怕只是每天一个小小的善举，都可以在自己心中添加一笔美丽的色彩。

司祭长和民间长老，质问耶稣权柄的由来。耶稣大可如同答复若翰的门徒一样，用依撒意亚先知的预言来答复他们。不过，胎生瞎子既已复明，死人既已复生，以及众多的奇迹都未能打动他们的心，耶稣也就没有直接回答，却反问了一个问题。如果他们能够回答耶稣的问题，就能解答他们向耶稣提出的质问。可惜，司祭长和长老仍然心硬。他们虽然明知若翰是先知，却不愿意承认；他们不愿意接受若翰为自己及为耶稣所作的见证；更不愿意接受耶稣亲身作证。所以他们答：「我们不知道」。

主，我要殷切祈祷，我要保持醒寤，静待祢的亲临。求祢软化我心，美化我的灵魂。

内容来源取自《和平月刊》

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