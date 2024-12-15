12月15日 将临期第三主日

索福尼亚先知书 3:14-18 （咏）依撒意亚先知书 12:2,3-4,5-6 斐理伯书 4:4-7 路加福音 3:10-18

进堂咏取自读经二：「你们应常在主内喜乐，我再说一次，你们应当喜乐，因为主快要来临」（斐4:4-5）。由此，本主日又称为喜乐主日。保禄在这里所说的，是读经一索福尼亚先知话语的回响。先知和保禄一唱一和，跟我们重温贯穿新旧二约的天主造世赎世工程所洋溢的喜乐。上周一，我们庆祝圣母无玷始胎节，纪念天主怎样在创世之初，拣择了玛利亚，使她无玷始胎，准备好做耶稣的母亲。此刻，准备迎接耶稣圣诞的将临期，已经过了一半有多，我们更当喜乐。答唱咏取用的依撒意亚先知书，教以民在流放获释时，怎样祈祷。耶稣本人也曾把依撒意亚先知的预言，贴在自己身上（参路4；玛11）。所以，特别在将临期，我们藉依撒意亚先知书，更深入感悟天主透过耶稣表彰的显赫奥妙。天主是拯救我们的天主，我们要「依靠祂，决不畏惧」。这并非只是一种人性的情感，而是「以色列的圣者」、我们的主耶稣基督，亲自来到我们中间，作我们的勇力和扶助。

主，愿我们永远因祢的救恩而喜乐。

内容来源取自《和平月刊》

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