12月14日 将临期第二周星期六 圣十字若望司铎（圣师）

德训篇 48:1-4,9-11 圣咏 80[79]:2-3,15-16,18-19 玛窦福音 17:10-13

德训篇的作者赞赏厄里亚是「一位激烈如火的先知」，「言辞炽热如火炬」。「火」象征炼净，经过火炼的东西，变得纯正。厄里亚来就是要炼净以色列。被火炼并不好受，会「遭遇饥荒」，会丧命，即「人民的数目大减」。但这一切的发生，都是为叫人的心归向主。所以，先知主要是扮演中介的角色，一方面带领人民遵守天主的诫命，另一方面是「平息上主的义怒」，因为以民心硬。

若翰的角色仿如厄里亚，他呼吁人们重整一切。可是，人们不认识他，任意待了他。照样，耶稣来到人们中间，他们更肆意地待了祂。耶稣备受折磨，惨遭杀害。

昨天的福音记述了，耶稣责斥祂的同代人，无理取闹，执迷不悟，错失了若翰的劝谕和祂的教导。凡听信的就如读经一所说：「安眠于爱的人，是有福的！」

耶稣，请让我们感受到祢的爱，醒寤悔改，明认祢是救主。

内容来源取自《和平月刊》

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