12月4日 将临期第一周星期三

依撒意亚先知书 25:6-10 圣咏 23[22]:1-3,3-4,5,6 玛窦福音 15:29-37

上主无时无刻都在照顾我们。看似是我们在寻求上主，实际上是祂在不断地寻找我们。圣经从创世纪开始，便描述上主首先主动走向人、寻找人。祂不嫌弃人的堕落和不堪，主动寻找迷失的人，体恤人的需求。祂的无微不至，超出我们的想像。今天的读经都在描述上主对人的主动和慷慨。我们可以在「盛宴、美酒、肥甘」中，在「青绿的草场，幽静的水旁」，在「头上的傅油和满溢的杯爵」，在耶稣的治愈，在七个饼与几尾鱼当中，体味上主具体的爱和呵护。

我们有时候会怀疑上主到底存不存在，到底关心不关心我们的境况等等。或者，有时候对上主满怀感恩之情，有时又心存疑虑。这可能是人在面对困难时的自然反应，但我们还得提醒自己必须努力扎根于上主的大爱。祂的爱能化解我们的恐惧和疑虑。常常默想、体会上主的爱，正如今天读经所描述的，为我们是莫大的裨益。

慈爱的主耶稣，请治愈我的各种创伤，请让我在困难中，仍能体认祢事无巨细的大爱。

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