12月3日 圣方济．沙勿略司铎（传教区主要主保）庆日

格林多前书 9:16-19,22-23 圣咏 117[116]:1,2 马尔谷福音 16:15-20

今天教会纪念传教主保圣方济．沙勿略。福音选自马尔谷记述的耶稣升天事迹。新教团体往往把耶稣在升天时，对门徒的派遣称作「大使命」，因为正如教宗方济各常说的，教会就「是」她的福传使命。在第一篇读经中，保禄讲述了他福传的动机、目的和方法，这也成为日后所有伟大使徒，如方济．沙勿略的榜样。保禄说他传福音是不得已的事，否则就有祸了。但这不是由于强加的外力，而是来自他内在感受到的责无旁贷的义务，是来自基督爱的催迫。换言之，保禄福传的动机，是他个人和基督关系的灵性经验：一个经验到基督大爱的人，不可能把这爱藏起来，因为爱的本质是分享，把天主给予的爱在自私的「保留」中丢掉，无疑是一种祸患。保禄福传的目的，只是在传福音时白白地分享。这是因为福音本身就是无偿的，任何带有利益的目的，都会损害福音。保禄福传的方法是为一切人成为一切人，因为身为福音的基督，就是透过走近一切人，而使他们跟随祂的。

主基督，教我紧密地跟随祢去把福音广传。

内容来源取自《和平月刊》

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