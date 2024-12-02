12月2日 将临期第一周星期一

依撒意亚先知书 2:1-5 圣咏 122[121]:1-2,4-5,6-7,8-9 玛窦福音 8:5-11

耶稣和百夫长的互动，展现了多个不寻常。首先，百夫长是罗马帝国的官员，属于葛法翁的统治阶级，而耶稣只能算是一介平民。百夫长并没有选择「召唤」或「命令」耶稣为他做甚么，而是「求」耶稣。更不寻常的是，这样卑微的动作，并不是为了自己的好处，而是为了一名仆人。百夫长没有自恃权势，将自己放在高位，而是以谦卑的心，对待自己的仆人和耶稣。正因如此，他可以认出仆人身为人的尊贵，以及耶稣隐藏在人形下的神性。百夫长居于世俗高位，却能承认自己的卑微，尊重穷苦人，同时敬畏神。耶稣对他的表现，也感到非常诧异，并称赞他的信德。

在弥撒圣祭中，我们用百夫长的话：「主，我当不起祢到我心里（舍下）来，只要祢说一句话，我的灵魂（仆人）就会痊愈」，来作为恭领耶稣圣体前心灵上的准备。

主基督，愿我每次恭领祢的体血时，都能像百夫长那样，认识到自己的卑微，并怀著信心和敬畏，迎迓祢纡尊降贵，居我心中的大恩。

内容来源取自《和平月刊》

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