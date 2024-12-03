“日用粮”，服刑人做祭饼的工作坊

在瓦洛德拉卢卡尼亚监狱做祭饼的新工作坊近日落成，该工作坊敬献于将于明年4月封圣的真福阿库蒂斯。

（梵蒂冈新闻网）意大利萨莱诺省瓦洛德拉卢卡尼亚监狱内一个特别制做祭饼的工作坊日前落成启用。由“在你身旁”合作社签订定期合同聘用的服刑人将在这个新的“日用粮”工作坊工作。瓦洛德拉卢卡尼亚教区主教卡尔沃萨（Vincenzo Calvosa）向梵蒂冈媒体说，“工作给予人尊严，使所有人感到自由，而不仅仅是服刑人。制作祭饼，让他们感到自己不仅是公民社会的一部分，也是教会团体的一部分”。

在监狱制作祭饼是监狱负责人的想法，单靠服刑人不能做太多的事，但齐心协力能做更大的事。监狱向主教寻求帮助。卡尔沃萨主教讲述说，“这个计划当时正在进行当中，缺少一些机器和家具，后来又有了聘用服刑人的想法。所以，我想，与教区和明爱会一起，我们能为制作祭饼的设备提供资金。我也让泰贾诺-波利卡罗教区的主教德卢卡（Antonio De Luca）参与其中，他立刻支持这个想法，寻找一个合作团体来负责合约事宜”。

现在，“日用粮”工作坊开始了。最初由两名服刑人在那里工作，六个月后由另外的服刑人代替，目的是给所有人提供这个机会，也用这微薄的薪水来帮助家人。卡尔沃萨主教说，“我们降福了机器并一同祈祷”，从各方面来说，这份工作对服刑人而言，是“个人改过自新、成熟和成长的契机”。

真福卡洛·阿库蒂斯除了与敬礼圣体有密切的关系外，他在坎帕尼亚大区也是一位非常重要的人物，为此，这间工作坊是敬献给他的。真福阿库蒂斯将于明年4月在禧年青少年庆典期间在梵蒂冈荣列圣品。

卡尔沃萨主教最后表示，“圣诞节，我将再次为他们举行弥撒，尽管他们有过错，但他们需要被拥抱、聆听和接纳。身为牧者，这些时刻对我也大有裨益，临在于他们中间和关怀是耶稣给我们的首要教导”。

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