阿勒颇马龙尼礼总主教：愿新的叙利亚是尊重每个人的国家
（梵蒂冈新闻网）阿萨德政权倒台后，无数的人涌上街头庆祝持续54年的政权结束。目前叙利亚处于相对平安的状态，但谈论和平还为时过早。
阿勒颇马龙尼礼教会多贝吉（Joseph Tobji）总主教向梵蒂冈媒体表示，需要叙利亚所有人为稳定作出努力，也要在人道主义方面努力。“从安全角度来说，我们目前相对平静，仍有一些战斗和暴力，但不是在阿勒颇”。总主教说，不幸的是，仍有人在使用武器，孩子们也在使用武器，这是“绝对不该发生的事：看到孩子们携带著枪是很可怕的一件事。据我所知，沙姆解放组织（Hts）正在谋求与叙利亚境内其他民兵组织达成协议，我们的希望是以和平方式结束，希望他们能够达成协议，但还无法说这是一个安全与和平的国家”。
关于沙姆解放组织做出的承诺，多贝吉总主教表示，到目前为止，他们所说的“给我们希望”，此刻甚至“言行一致”。“他们以尊重的态度对待我们，我想说的是，没有任何的迫害。他们也说过，会让人平安生活，包括少数群体，似乎对我们基督徒也是如此”。贝多吉总主教接著表示，即使沙姆解放组织是个伊斯兰教徒组织，但它不是个原教旨组织。该组织没有强制实行伊斯兰法律，也没有强迫妇女蒙面纱。他们的首要原则，就如他们多次所说的，就是“让一切保持原状，在社会生活中不会有很大的改变。我对叙利亚的未来抱持极大的希望，但现在我不能太乐观也不能太悲观，我们要谨慎行事，每天观察事情的发生”。
此外，多贝吉总主教强烈吁请信徒参与国家的建设。“现在轮到我们叙利亚基督徒在政治和社会生活中出一份力，我们希望正如他们所说的那样，视我们为合作伙伴而不是‘二等公民’”。总主教表示，“我们在不久的将来，更好说马上要做的，就是在一个以善为展望目标、以尊重每个人为原则的基础上建立文明的国家和开放的政策，为此，我们基督徒必须要做出我们的贡献”。
最后，多贝吉总主教也对欧洲主教们给予他们的支持、关怀和接近表示感谢。总主教也感谢教宗方济各多次为叙利亚实现有序、和平的权力过度发出呼吁。他说，“我们的信德没有离弃我们，我们确定天主与我们同在。在这些年中，人们到我这里来，问我说，‘天主在哪里？’这正是教会的工作：接近人们，加强人们的信望爱三德”。
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