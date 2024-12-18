阿勒颇马龙尼礼总主教：愿新的叙利亚是尊重每个人的国家

叙利亚阿勒颇马龙尼礼教会多贝吉总主教对正在进行政治过渡的该国说出充满希望的话，表示基督徒希望为建设一个向所有人开放的文明国家做出贡献。

（梵蒂冈新闻网）阿萨德政权倒台后，无数的人涌上街头庆祝持续54年的政权结束。目前叙利亚处于相对平安的状态，但谈论和平还为时过早。

阿勒颇马龙尼礼教会多贝吉（Joseph Tobji）总主教向梵蒂冈媒体表示，需要叙利亚所有人为稳定作出努力，也要在人道主义方面努力。“从安全角度来说，我们目前相对平静，仍有一些战斗和暴力，但不是在阿勒颇”。总主教说，不幸的是，仍有人在使用武器，孩子们也在使用武器，这是“绝对不该发生的事：看到孩子们携带著枪是很可怕的一件事。据我所知，沙姆解放组织（Hts）正在谋求与叙利亚境内其他民兵组织达成协议，我们的希望是以和平方式结束，希望他们能够达成协议，但还无法说这是一个安全与和平的国家”。

关于沙姆解放组织做出的承诺，多贝吉总主教表示，到目前为止，他们所说的“给我们希望”，此刻甚至“言行一致”。“他们以尊重的态度对待我们，我想说的是，没有任何的迫害。他们也说过，会让人平安生活，包括少数群体，似乎对我们基督徒也是如此”。贝多吉总主教接著表示，即使沙姆解放组织是个伊斯兰教徒组织，但它不是个原教旨组织。该组织没有强制实行伊斯兰法律，也没有强迫妇女蒙面纱。他们的首要原则，就如他们多次所说的，就是“让一切保持原状，在社会生活中不会有很大的改变。我对叙利亚的未来抱持极大的希望，但现在我不能太乐观也不能太悲观，我们要谨慎行事，每天观察事情的发生”。

此外，多贝吉总主教强烈吁请信徒参与国家的建设。“现在轮到我们叙利亚基督徒在政治和社会生活中出一份力，我们希望正如他们所说的那样，视我们为合作伙伴而不是‘二等公民’”。总主教表示，“我们在不久的将来，更好说马上要做的，就是在一个以善为展望目标、以尊重每个人为原则的基础上建立文明的国家和开放的政策，为此，我们基督徒必须要做出我们的贡献”。

最后，多贝吉总主教也对欧洲主教们给予他们的支持、关怀和接近表示感谢。总主教也感谢教宗方济各多次为叙利亚实现有序、和平的权力过度发出呼吁。他说，“我们的信德没有离弃我们，我们确定天主与我们同在。在这些年中，人们到我这里来，问我说，‘天主在哪里？’这正是教会的工作：接近人们，加强人们的信望爱三德”。

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